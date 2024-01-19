近日上呼吸道傳染疾病疫情升溫，流感、新冠案例增加，一名網友表示，前天晚上去診所看醫生，等了2個多小時才輪到他，直呼「最近診所真的很多人！」許多網友也有同感「最近1個月感冒2次了」、「從12月開始真的很誇張，我認識的人全中鏢。」

一名網友在批踢踢發文表示，前天晚上去耳鼻喉科診所看醫生，一下班就趕緊去掛號，結果診所超多病患，等了2個小時才輪到他看診。

原PO好奇「有覺得最近感冒的人很多嗎？」許多網友都有同感「＋1我也中了」、「好幾個月以來都這樣子，流感、腺病毒、新冠」、「全家中鏢流感」、「鼻涕1個月停不下來」、「最近1個月感冒2次了」、「真的從耶聖誕節到現在，診所都爆滿」、「12月開始真的很誇張，我認識的人幾乎都中鏢。」

疾管署發言人羅一鈞表示，預估流感及新冠疫情仍會持續上升，大約農曆春節前到達最高峰，估計類流感就診人次一周將上看15萬人次，新冠單日約1.2萬至1.5萬人就診。