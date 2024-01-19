針對台北市前市長柯文哲任內增設太多紅線導致民怨一事，北市交通局交工處日前研擬在超過150公尺長的紅線路段，於中段增設10到15公尺的黃線。對此交工處19日在議會交通委員會質詢時表示，截至目前為止已經排定約230處的長距離紅線要畫設黃線，目前已經完成約90處。

台北市於前市長柯文哲任內，開始於室內道路大量增設紅線，目前全市的紅線路段總長度已經超共300公里。而近來由於交通取締規則改變，屢造成駕駛被檢舉開單、記點，引發民怨。對此交工處也著手研擬將連續150公尺紅線路段，於中段畫設10到15公尺的黃線，提供駕駛人更多彈性空間。

交工處長劉瑞麟19日於交通委員會答詢時指出，目前已經清查了全北市連續距離超過150公尺的紅線，在排除交通繁忙路段、不適合增設黃線的路段後，目前已經盤點出約230處需要畫設黃線的長距離紅線。

劉瑞麟說，截至目前為止，已經完成90多處的黃線畫設，預計將於3月底完成全數路段的黃線畫設。未來也將依地方實務需求檢討繪設，因地制宜持續滾動式評估標線調整可行性，後續若有地方民意或運輸業工商團體建議劃設黃線範圍，據以確認該路段交通狀況及地方共識下繪設標線。