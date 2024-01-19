南投縣警局昨天清晨獲報有民眾疑因想不開，駕車開往山區，經通報彰化警分局後，與報案人合力找到該車，因當時車輛已冒出濃煙，情況緊急，遂當機立斷破窗救人，隨後也在車內找到書信，及時阻止了一場悲劇的發生。

昨天早上7點多，南投縣警察局110接獲民眾報案指稱，其友人疑因想不開，駕車開往山區，很擔心友人可能會做出儍事，盼警方協助。

南投縣警察局110執勤員迅速判斷該址為彰化警分局轄區，遂即通報彰化警分局派遣該地警力與報案的民眾會合。

警方得知男子可能有危險，經過查找，很快發現男子駕駛的白色轎車停在路旁，車內冒出濃煙，因情況緊急，友人決定破窗，成功將尚有意識的男子救出，並將其送醫，隨後在車內發現1封書信。

警方表示，幸好男子的友人快速反應和果斷行動，在此次事件中扮演了關鍵角色，有效地阻止了一起悲劇的發生。

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