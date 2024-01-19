台北市政府兵役局18日假替代役中心第一教室，為即將於1月25日接受徵集入營的陸軍第2226梯次役男辦理入營前座談會，該梯次為役期回復為1年後的第1個徵集梯次，徵集對象都是剛屆19歲役齡的94年次役男，因此不論役男或家長，對新訓的生活作息及訓練內容都更為關切。

本場座談會由兵役局林春來副局長主持，提醒役男們入營前調整好生活作息，服役期間遵守營區規範，並鼓勵役男利用當兵期間好好學習、鍛鍊體魄、培養良好運動習慣，服役的這段期間將會成為大家一生中難忘的共同回憶。

台北市軍人服務站楊俊豪幹事也出席替役男加油打氣並詳細說明該站的服務項目。會中除了以簡報進行役政工作宣導，維護役男權益外，兵役局更特別製作一支「常備兵役新兵入伍訓練簡介」微影片，讓94年次的役男朋友可以具體瞭解為期8週的入伍訓練課程內容，認知自己所肩負的光榮義務與使命。

另外，本次座談會也特別邀請陸軍司令部及陸軍步兵第206旅幹部到場，就部隊生活作息、營區規範及收放假規定等逐一解說，並表示已做好各項安全防護措施及周全的準備作業，請役男及家長放心。最後進行綜合座談，以一對一問答的方式，逐一為役男及家屬解答心中疑慮，減輕即將入營役男與家屬們的不安情緒。

兵役局表示，為維護國家安全與防衛作戰需求，義務役役期回復為1年，但服役期間不論遇到什麼困難都可以隨時向部隊幹部反映，台北市政府與軍人服務站也都提供有役男及家屬的諮詢服務，同時慰勉和鼓勵役男朋友們扛起守衛家園的責任，履行完成國民的義務。