前偶像女團「美女甜甜圈」（IDOLING!!!）隊長遠藤舞，近來自揭過往的不堪回憶，她表示曾遭人在車內性騷，沒想到告知當時男友此事時，對方非但沒有安慰，反倒怒斥她做出讓人想染指一事，一度對此感到相當絕望。

遠藤舞在女團於2015年解散後，轉換跑道成為聲樂老師，近來見到有人批評遭到性侵的受害者，讓她首度鬆口吐露過往的可怕經歷，回憶起某次參加完聚會後，突然被主辦人推上計程車，只見車上某位權勢人士，趁著幾分醉意對她上下其手，更直接示愛，並表示要送她回家，嚇得她趕緊火速下車，驚魂未定逃離現場。

遠藤舞事後打電話告知男友此事，卻遭斥責是自己讓對方有機可趁，並把錯歸咎在她身上，返家後覺得遭到玷汙，便拚命用熱水沖洗身體，甚至「洗到快要出血」，由於擔憂公諸於世會把此事鬧大，當時只能要求經紀人，在工作安排上，盡量不要與對方有接觸機會。

遠藤舞近來眼見遭性侵的受害者，被指責為何不早說?她舉個人經歷為例，認為當時揭發這種惡行的風氣未普遍，便跟多數人一樣噤口不談，即便鼓起勇氣揭發，一個人畢竟勢單力薄，很容易被權力或輿論壓力擊垮，如今則是看到受害者都挺身而出，才決定勇敢站出來為自己發聲。

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