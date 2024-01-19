大陸工信部副部長辛國斌19日在大陸國新辦新聞發佈會上介紹2023年工業和信息化發展情況，表示工業經濟總體呈現回升向好態勢，資訊通信業加快發展，2023年全年規模以上工業增加值年增率4.6％，較2022年提升1個百分點，製造業總體規模連續14年保持全球第一。

據澎湃新聞引述辛國斌說明，10個工業大省挑大樑作用突出，生產全部實現正成長，工業固定資產投資保持增長、年增9％。截至2023年11月，規上工業企業虧損面從2023年4月起連續8個月持續收窄；規模以上工業企業利潤連續4個月實現正增長，為企業繼續擴大生產提供資金支撐。

辛國斌表示，資訊通信業加快發展。數字經濟核心產業發展壯大，2023年全年電信業務收入年增6.2％，電子資訊製造業築底企穩，軟體業量效齊升，互聯網行業穩步恢復。網路基礎設施不斷夯實，累計建成5G基地站337.7萬個，同時另外網路服務能力持續升級，算力總規模全球第二，超過每秒2兆億次浮點運算，融合應用全面深化，工業互聯網實現41個工業大類全覆蓋。