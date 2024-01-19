台積電是全台灣市值最高的企業，總裁魏哲家的薪酬更是傲視全台上市櫃公司CEO，美國財經媒體推估魏哲家的薪酬及獎金達到3.534億新台幣（下同），但事實上，從台積電去年公開的資料顯示，魏哲家2022年領取的酬金高達6.43億，相當驚人。

美國財經媒體報導指出，魏哲家在2013年與董事長劉德音共同執掌台積電，魏哲家為總裁，劉德音則是董事長，根據彙整的資料，魏哲家是台股中年薪最高的執行長，薪資及獎金達到3.534億。

事實上，根據去年台積電股東會公開的議事手冊，內容包括董事酬金，魏哲家與劉德音皆擔任董事，所以2022年的酬金也跟著曝光，魏哲家領到6.43億，年增率逾6成，成長2.43億。

劉德音領取的酬金也超過6億，來到6.32億，年增率逾57%增加2.31億。若從持股比例來看，魏哲家持有6,393張台積電股票，比例為0.02%，劉德音持有12,913張台積電股票，比例為0.05%。

台積電股價今（19日）受到法說會報喜激勵，最高衝上625元，換算魏哲家持股市值超過39億，劉德音持股市場則超過80億。此外，台積電全球員工薪酬中位數為233萬，魏哲家是他們的275倍。