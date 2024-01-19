113學年學測訂於1月20日至22日舉行，不少考生或家長都會到廟宇祭拜「文昌帝君」，祈求金榜題名，至於要準備哪些供品祭拜才正確？名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，除了較常見的包子、粽子之外，還有桂花、竹筍等共計9種供品最佳，但有2大禁忌要避免。

楊登嵙說，「文昌帝君」又稱梓潼帝君、文昌君，是保護文運與考試的神祇。至於祭拜文昌帝君的供品，一般以生菜為主：

一、「芹菜」代表勤學、勤奮；二、「蒜」代表計算；三、「蔥」代表聰明、開智慧、耳聰目明；四、「竹筍」代表順利；五、「包子、粽子」代表包中；六、「菜頭」代表好采頭；七、「桂花」代表發貴、科舉登第；八、「發糕、粽子」代表高中；九、「油一瓶」代表加油。

楊登嵙分享，祭拜文昌帝君時，有9種供品最佳，包括蔥、蒜、芹菜等。（圖／楊登嵙提供）

楊登嵙提醒，祭拜過的供品一定要帶回家煮給考生吃，但有2項禁忌要避免，首先是煮芹菜、蔥、蒜時不可加丸子、蛋，免得考生考個零分或完蛋；其次是喝茶時要喝包種茶（意味包中），絕不能喝烏龍茶以免鬧烏龍、考試出差錯。

值得注意的是，文昌燈不僅適用於莘莘學子、公務人員，也適用於一般受薪任職的文員、上班族、教師與所有讀書人。除參與考試的人需安奉之外，對於工作有要升遷或需增進智慧、聰明者也需安奉。

安奉文昌燈時附上的文昌符，可隨身攜帶或放在枕頭內，讓學生智慧增長、學業進步、考運亨通、金榜題名、功成名就。上班者工作穩定、聰明開竅、智慧處事、工作升遷、仕途如意、加官晉祿。