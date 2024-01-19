量子電腦具有超越目前超級電腦的運算潛力，全球先進國家皆已積極投入研發。中央研究院於19日表示，去年中突破量子晶片製程、控制及量測諸多瓶頸，於10月成功打造由我國自研自製的5位元超導量子電腦，本周起將以網路連線方式提供給計畫合作者使用。

中研院物理所暨應用科學研究中心特聘研究員陳啟東特聘指出，這項計畫為國科會資助之量子科技專案計畫一部分，而中研院超前國科會原核定計畫的研發進度，原本預計在今年2月前完成3位元量子電腦，在去年年底就超前達成5位元，量子位元邏輯閘的保真度更達到99. 9％。

量子電腦科技雖不斷有新進展，但離一般民生或商務應用仍有一段距離。目前中研院5位元超導量子電腦除了提供給計畫合作者研究測試以外，亦提供量子電腦做為極低溫CMOS以及參數放大器的開發平台，給其他研發單位使用。

中研院長廖俊智提到，相較於其他國家，中研院量子電腦團隊，能以較少的經費及時間，交出自研自製的成績單，相當不容易，計畫現階段的成功，應證了科技研發的特質，在一段時間耐心的解決基礎問題之後，才會有下一步的應用突破。期許中研院的一小步能帶動台灣量子研究與相關產業發展，吸引更多國內外人才共襄盛舉，為我國在量子科技領域爭取先機。

中研院說明，該計畫與國內外團隊合作，包含工業技術研究院、國家實驗研究院、彰化師範大學、中央大學、中興大學、加州大學聖塔巴巴拉校區（University of California, Santa Barbara）、威斯康辛大學麥迪遜校區（University of Wisconsin-Madison）等，共同推動量子科技發展。經費由國科會及中研院提供。