外界關注立法院未來3黨不過半生態，桃園市新科立委牛煦庭19日上廣播節目，提及「韓江配」是很好的主張，2人個性上非常互補。對於立院是否「藍白合」，牛煦庭說，要把自己最好那一面呈現出來，再跟人家談。他也提到，「若是隨便耍幾招，就能讓國民黨團團轉的狀況已經不會再發生了。」

牛煦庭說，立院是政黨政治，就是打團體戰，有這樣的程序就按照遊戲規則。國民黨推出前高雄市長韓國瑜、立委江啟臣搭配選立院正副院長。牛煦庭說，一般角度來看「韓江配」是很好的主張，個性上非常互補，韓接地氣、江則是學者嚴謹，年齡上，江有中生代特質，這樣組合，蠻讓人耳目一新。另外，江啟臣還對民眾黨釋出善意。

牛煦庭說，民眾黨有改革倡議，國民黨也要把態度做出來，根據藍白合經驗，要把自己最好那一面展現出來，再跟人家談，做足準備才會慎重以對。牛煦庭也說，若是隨便耍幾招，就能讓國民黨團團轉的狀況已經不會再發生了。

對於立院院長結果，牛煦庭提到，相信人民會有公評。若藍白大方向一致，應該屏棄成見。牛煦庭也分析，以民眾黨發展最有利角度看，應該是姿態擺出來，最後是不倒向哪邊，甚至投給自己都是態度表示，不要變成小藍、小綠。

牛煦庭也說，若藍白有一致目標就可以合作，他認為，大部分的路會相符，尤其是大家共同目標是監督亂七八糟的民進黨。至於未來民眾黨是不是黨團說了算？還是要有黨團以外的人貫徹政黨意志？大家可以觀察看看。