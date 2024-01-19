國民黨難爭取年輕人支持成為隱憂，桃園市新科立委牛煦庭是國民黨最年輕立委當選人，他說，要先有年輕年代，才能贏回年輕世代，未來年輕年代表現很重要，若踏踏實實、乾乾淨淨，下次大選相信可以爭取年輕人支持，有公信力、話語權下，催票也會更好。

對於國民黨要贏回年輕人支持，牛煦庭說，自己認為，要先有年輕民代，才能贏回年輕世代，也感謝黨中央支持，國民黨此次民代年輕化。他也認為，不能想要贏大選，卻又循過去模式，同時想要年輕人支持。

雖然藍營民代年輕化，牛煦庭認為，要爭取到年輕人還是要點時間，因為年輕人本來就對國民黨反感。但這次選戰提名很多年輕世代，讓年輕人覺得可以觀察看看國民黨。牛煦庭也說，相對年輕民代未來表現就很重要，不但受到選民高度期待，如果踏踏實實、乾乾淨淨，表現好就會讓年輕人耳目一新。下次大選，不只年輕人會支持，尤其在總統選票方面，年輕民代的公信力、話語權，催票會更好。

值得一提的是，桃園一選區立委候選人馬治薇因為涉嫌違反《反滲透法》，選前被收押，但仍拿下2萬票。他酸，民進黨每次選舉都要搞這種東西，想用最廉價的東西，擺脫讓大家生活過得好的政治本質，用怪招喊介選。但是被收押的人可以拿到8％選票，代表這群不喜歡藍綠，甚至支持選前被收押馬，也不支持民進黨。

牛煦庭說，民進黨以前用這種方法可以騙年輕人、中間選民，現在只能鞏固基本盤，這次選舉最後是介選、飛彈引起討論，但選舉結果證明，這種招數就是40％。只能找到支持者、信徒出來投票，但浪費多少國家資源、媒體版面。