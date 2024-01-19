四星成弧。（黃敬文翻攝）

月亮和昴宿星團都是肉眼可見的星體，當兩者交會時卻別具風情；台北市立天文科學教育館表示，20日晚間23時39分，月球運行至與昴宿星團相同經度，即「昴宿星團合月」，這些平時少見的天空美景，將串聯出現在週末夜空中，提醒民眾記得抬頭欣賞。

天文館指出，美麗的昴宿星團一向是冬季夜空中吸引目光的焦點，用肉眼即可輕易看見，在雙筒望遠鏡中可以看見數十顆藍白色恆星有如璀璨的碎鑽。20日晚間23時39分，月球運行至與昴宿星團相同經度，即「昴宿星團合月」。

天文館表示，一般來說兩者會因緯度差異而或近或遠，但這次相合格外接近，月球與昴宿星團中央的亮星昴宿六相距僅0.76°，伸直手臂、用一根手指即可同時遮住兩個星體，在雙筒望遠鏡下更能看出其美妙景象，而此時夜空中最亮的木星則在不遠處相映生輝。

天文館說，20日前後幾日的黎明6時前，還可看見心宿二、金星、水星、火星等四顆亮星，自上而下、由疏而密，在東南方曙光中劃出一條優美的弧線，隱隱透出微曦，也是一幅吸睛美景。