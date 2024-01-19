名媛朱立安以投資基金為由，詐騙廣達集團董事長林百里的妻子何莎、已故名作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等人，金額逾4億元，最高法院認定朱立安犯行明確，駁回上訴，依違反銀行法之非法經營銀行業務罪判處有期徒刑10年，犯罪所得沒收，全案定讞。朱女羈押中，將入獄執行。

朱立安是ZAVORI薩摩亞公司等多家境外公司及璟琦公司等負責人，並曾擔任鏵亞金融集團之董事、台灣區聯絡人及Axis基金公司董事，黃彥中（緩刑5年確定）則先後任職香港兆富證券公司、鏵亞金融集團旗下華亞證券公司之基金銷售業務，鄭秀英（緩刑3年確定）與朱立安是舊識。

朱立安、黃彥中先後以兆富證券公司、華亞證券公司等名義，在台灣地區向不特定投資人招攬投資，宣稱「AXIS戰略基金」每半年固定配息4％至4.2％，3年期滿可領回本金，而與投資人約定與本金顯不相當之紅利，非法吸金。

朱及黃在2016年間起共同以ZAVORI紐西蘭公司、ZAVORI薩摩亞公司之名義，持續在台灣地區招攬投資「AXIS戰略基金」，朱在2019年邀約鄭秀英，以ZAVORI薩摩亞公司之名義招攬不特定人投資「AXIS基金」。

另朱立安在2017年自行設立「VCH基金」，對外表示每年固定配息7％至12％之與本金顯不相當紅利，1年期滿可領回本金之方式，招攬不特定人投資「VCH基金」。但朱立安取得投資款項後，並未從事各該基金所宣稱之投資項目，而係以為清償私人借貸、支付其他投資人利息或贖回款等用途。

朱立安因此取得犯罪所得為1400多萬美元、人民幣930萬元、佣金3500多美元及1萬1000多元人民幣；黃彥中之犯罪所得為10萬多美元之佣金，鄭秀英犯罪所得為新台幣28萬多元的佣金。