韓國瑜現身餐廳。(取自直播)

【LIVE直播】韓國瑜表態「韓江配」 宴請藍委餐敘交流

新國會龍頭爭霸戰受矚目，國民黨不分區立委當選人韓國瑜昨(18日)突然在臉書宣布，將搭檔同黨立委江啟臣參選立法院正、副院長，同時也保留與民眾黨合作空間。韓今(19日)在北市餐廳宴請藍委，除了討論國會議程，也聽取副院長人選的黨內異音。

韓國瑜和江啟臣於13時30分許一起接受媒體訪問，媒體詢問「怎麼看傅崑萁有意爭取院長位置?」韓回應，對個人的想法不予評論，我跟江啟臣聯手，希望讓大家覺得立院煥然一新，要做全國民眾的立法院，忠實反應人民需求，個人其他人的想法不在我們考量。他也說，跟朱主席有溝通過，下周一有黨內集會。

此次受邀的人選包括不分區立委、現任立委以及新任立委，韓國瑜約於12時抵達，面對大家詢問未來立院正副院長人選相關問題，韓國瑜僅回答謝謝。與其搭檔參選立法院正副院長的立委江啟臣抵達時也無表示，快步進入餐廳用餐。

立委鄭正鈐表示，韓國瑜是很多人期待中的適合人選 ，這算是我們選後第一次碰到，原本是下周一有個聚會才會見面。他也透露，昨天很晚接到通知參加此場餐敘。

中常委徐弘庭表示，非常支持韓江配搭檔，同時韓國瑜跟江啟臣提到搭配過程，主要遞出橄欖枝，國民黨有百分之百誠意並回應4點聲明，請民眾黨宣布決定，對於在野極大化，立法院長是重要，全民都在看民眾黨選擇。

韓國瑜昨在臉書表態，感謝江啟臣同意一起並肩作戰，搭檔韓江配，攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色；他也提到，只要民眾黨的朋友願意合作，江啟臣委員更願意將副院長一職的搭檔，優先給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結。

至於為何韓國瑜突然臉書表態，根據《中國時報》今報導，有黨內重量級立委近來頻頻在私下運作，有意爭取副院長之位，甚至找上黨中央；而該名立委此舉也可能造成黨內分裂，韓國瑜不得不率先出手找江搭檔。