大選落幕，緊接著各界關注的焦點在於2月1日新的國會龍頭即將產生，國民黨宣布推出韓國瑜及江啟臣搭擋參選立法院正副院長，但同時也保留空間，若民眾黨願意合作，江啟臣願意退出，對此，新北市長侯友宜給予祝福。
侯友宜表示，韓、江2人都是黨內非常優秀的同志，他們宣布要參選正副院長，大家都給予高度的期待，但最重要的是，在野監督的力量，大家要以民為天來傾聽人民的意見，好好發揮民主制衡，希望能夠為台灣的未來找出一條更安定繁榮永續的路，「我祝福他們，加油！」
大選落幕，緊接著各界關注的焦點在於2月1日新的國會龍頭即將產生，國民黨宣布推出韓國瑜及江啟臣搭擋參選立法院正副院長，但同時也保留空間，若民眾黨願意合作，江啟臣願意退出，對此，新北市長侯友宜給予祝福。
侯友宜表示，韓、江2人都是黨內非常優秀的同志，他們宣布要參選正副院長，大家都給予高度的期待，但最重要的是，在野監督的力量，大家要以民為天來傾聽人民的意見，好好發揮民主制衡，希望能夠為台灣的未來找出一條更安定繁榮永續的路，「我祝福他們，加油！」
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