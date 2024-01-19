大陸一名網友來台旅遊後，整理出11個注意事項，包括先換好台幣、公廁提供衛生紙且可直接沖馬桶、不需要帶老家食物來；搭乘電扶梯靠右站立、搭大眾公共運輸工具要保持「先下後上」的禮儀；兩岸用語大不同，搞錯可能鬧笑話等，引起網友熱議。

一名大陸男網友在小紅書上分享，最近到台灣旅遊整理出11個注意事項，首先最好在大陸就換好需要的台幣，因為不是所有地方都能刷卡；再來就是可帶個小筆記本蓋印章，因為幾乎每個捷運站都有紀念章可蓋；第三點則是台灣的公共廁所，多有提供衛生紙，可以直接沖馬桶，若要用自己的衛生紙，且非即溶性，使用完請丟垃圾桶。

男網友表示，搭乘捷運的時候，不要亂坐「博愛座」，且捷運上全面禁止飲食，喝咖啡和飲料通通不可以；第五點則是去逛夜市的時候，餐點可以打包，去餐廳吃飯很多店家會禁帶外食，著名的網紅餐廳則可能有低消限制，規定每個客人消費的額度。

男網友指出，很多人出國習慣帶老家食物，深怕自己半夜肚子餓，或擔心自己吃不慣其他地方的食物，但來台灣真的不需要，這裡的便利商店堪稱是「第二小夜市」，幾乎沒有你買不到的東西，商品種類多元又便宜，不過台灣為提倡環保，因此要塑膠袋裝需多付錢，而且在台灣垃圾要分類。

男網友也說，台北的生活忙碌卻很有秩序，提醒大家來台灣旅遊不要亂插隊，搭乘手扶梯，不趕時間靠右側站，左側多是讓人快速行走通過，雖然聽說沒有硬性規定，但觀察到似乎所有人都約定成俗；而交通卡「悠遊卡」選擇超多，可以買來收藏，且儲值以後很方便使用，去超商也能用。

男網友表示，第九點兩岸用語大不同，搞錯可能鬧笑話，首先在台灣的飯店是休息睡覺的旅館，不是吃飯的地方；酒店不是高級旅館，而是夜總會；自助餐通常是吃到飽，但有時候也可能是平價的便當店；美女則是許多台灣老闆對於女顧客的統稱。

男網友說，第十點則是搭公車的時候，要先讓車子裡面的人下車以後，才上車，且要下車得按鈴，到站得刷卡下車；最後抽菸的人要特別注意，台灣很多地方都禁菸，想抽菸必須到指定的抽菸處。

貼文引起大陸網友討論，「上次去在捷運月台喝珍奶被罵了」、「搭電梯也會先禮讓」、「台灣人很守秩序」、「酒店真的不是旅館，可能是一些18禁的地方，搞錯就糟了」、「好全面的攻略」、「飯店的buffet，在台灣也是稱為自助餐」。

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