國民黨中央檢討2024總統敗選，定調為南部地區輸太多，但南部基層以及地方人士卻認為，這次已經縮小差距，反而斥責黨中央不給資源、不懂地方生態，另外在北部優勢區總統票小輸、北市立委只拿5席，認為整體戰略有問題，但侯友宜仍然強調，敗選責任只有自己1人。
侯友宜再次強調，這次選舉敗選的原因只有一個，就是「侯友宜的原因」，他也會深刻去了解原因在哪裡，然後好好反省跟檢討，最重要的是，現在已經是選後了，大家要團結一致繼續努力，扮演在野的力量，發揮制衡的力量，也好好傾聽民意看哪些地方做得不足，大家一起努力往前走。
侯友宜也感謝南部或其他各地方國民黨的同志及支持者，在選戰中給予滿滿的熱忱跟支持，大家都非常辛苦，所以自己是充滿的感恩。
而今晚登場的首場感恩茶會，侯友宜說最主要還是要謝謝大家這段時間，在很多人力、物力不足的地方，支持者的熱情還有完全的付出跟奉獻，這些志工讓他非常感動，所以要謝謝大家在選舉的過程當中，給自己這麼多力量。
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