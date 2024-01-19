中研院物理所暨應用科學研究中心陳啟東特聘研究員表示，本計畫為國科會資助之量子科技專案計畫一部分，中研院超前國科會原核定計畫的研發進度，原本預計在今年113年2月前完成3位元量子電腦，在去年年底就超前達成5位元，量子位元邏輯閘的保真度更達到99.9%。

量子電腦科技雖不斷有新進展，但離一般民生或商務應用仍有一段距離。目前中研院5位元超導量子電腦除了提供給計畫合作者研究測試以外，亦提供量子電腦做為極低溫CMOS以及參數放大器的開發平台，給其他研發單位使用。

廖俊智院長表示，相較於其他國家，中研院量子電腦團隊，能以較少的經費及時間，交出自研自製的成績單，相當不容易。此計畫現階段的成功，應證了科技研發的特質，在一段時間耐心的解決基礎問題之後，才會有下一步的應用突破。期許中研院的一小步能帶動臺灣量子研究與相關產業發展，吸引更多國內外人才共襄盛舉，為台灣在量子科技領域爭取先機。