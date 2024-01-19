彰化縣衛生局今天公布第1波年節食品抽驗結果，共抽驗禽畜水產及加工品、生鮮蔬果、醃漬蔬菜、乾貨、糖果類、堅果類等計116件，檢驗結果有5件蔬果農藥殘留不合格，品項包括砂糖橘、茼蒿、2件白蘿蔔及冷凍馬蹄丁。

為維護年節食品安全，衛生局啟動春節稽查專案，針對超市、傳統市場、大賣場、食材盤商、素料行、食品製造業、餐廳等應節食品進行稽查。抽驗殘留農藥不合格蔬果中，有2件為進口產品，分別為澳洲的砂糖橘、中國冷凍馬蹄丁；另3件為國產農產品，2件白蘿蔔及1件茼蒿。

依《食品安全衛生管理法》第15條規定，輸入或販賣檢出殘留農藥超量或不得殘留的農藥種類，可處以6萬元以上，2億元以下之罰鍰。衛生局針對不合格產品已令業者下架停止販賣，並由來源廠商所轄衛生局進行後續處辦。

衛生局建議，民眾採買生鮮蔬果可優先選擇信譽良好的商家，或具產銷履歷、台灣優良農產品（CAS）及有機農產品標章的產品購買。處理蔬果時把握「先洗後切」原則，先以清水浸泡數分鐘，待農藥溶解於水中後，再用流動的清水沖洗，沖走殘留農藥，沖洗後再切塊，或除去不食用的部分，避免農藥沾染刀具。

衛生局表示，年貨採購要掌握以下五要原則，外觀色澤氣味要自然、包裝產品標示要完整、散裝食品來源要清楚、採買環境要清潔衛生、要適量採購及適當保存；此外，年菜烹調要把握少油、少鹽、少糖、高纖原則，記得每日攝取足夠蔬果，至少蔬菜3份、水果2份，多運動，健康過好年。