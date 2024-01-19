周四（18日）一早，巴基斯坦就出動中國製造的殲-10C「猛龍」戰機，還有中巴聯手打造的JF-17「雷電」（Thunder），也就是解放軍所謂的「梟龍」等戰機，對鄰國伊朗進行了報復空襲。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）18日報導，除了戰機外，巴基斯坦也出動了陸製「翼龍II」無人機，加入「殲滅游擊戰士」（Marg Bar Samachar）行動。

盛傳巴基斯坦空軍這次發動空襲，是為了回應伊朗周二（16日）發射飛彈和無人機，越界侵入巴國領空，打擊伊斯蘭教遜尼派聖戰團體正義軍（Jaish al-Adl）基地。但巴基斯坦說，他們周四進入伊朗境內，目標在於打擊希斯坦－俾路支省（Sistan-Baluchestan）的叛亂分子。巴基斯坦和鄰國伊朗邊界長約 900 公里，而巴國這次行動升高了與德黑蘭的爭端。

巴基斯坦趁天快亮時發動空襲，公開來源情報顯示，周四早0600點之前不久，巴基斯坦打擊中隊執行了一連串任務，在伊朗境內進行致命的精準空襲。據悉巴國在無人機進行偵察，確認了「高價值恐怖分子目標」的位置後，成功鎖定7個據點。

而巴基斯坦在整個軍事行動中，動用了專為打擊而設計的中空長航時「翼龍」無人機。此外，巴基斯坦戰機發射了精準導引飛彈，深入伊朗境內超過80公里，打擊「俾路支解放陣線」（BLF）恐怖組織目標，據悉至少導致9人喪生。

巴基斯坦對伊朗展開報復性空襲

在這次行動中，巴基斯坦動用了射程達170公里的精準導引GIDS B-REK火箭助推滑翔炸弹。而早在2017年3月時，巴基斯坦就為JF-17武裝了這款由「全球工業和國防對策」（Global Industrial and Defense Solutions ，GIDS）製造的增程武器。至於殲-10C戰機則提供掩護，並以防禦性電子戰作後援。

而巴基斯坦外交部證實，對伊朗希斯坦－俾路支省恐怖分子藏身處進行了一連串高協同精準軍事打擊，而在「殲滅游擊戰士」行動中，導致多名恐怖分子傷亡。巴國強調，他們十分關切當地恐怖組織把伊朗當成避風港。此外，他們還公開了多份文件，出示這些嫌犯存在和活動的證據。