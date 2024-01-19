知名YouTuber「Joeman」（人稱九妹）過去曾自嘲是「超級韭菜」，2022年5月他透露，買台積電慘套很多錢，一路從640元往下攤平，目前平均成本在600元以上，以當時台積電股價約500多元來看，大約賠掉一台小牛約800萬元。今（19）日台積電暴漲衝破600元大關，最高來到625元，Joeman稍早也透過IG限時動態表示，「2024台積解套，一張都沒賣，希望2026多一台小牛」。

Joeman於2022年5月上Podcast節目「百靈果News」談起自己投資賠錢的經驗，大爆在台積電慘套很多錢，一路從640元往下攤，台積電買了好幾次，全部都在智障的點（價位）賣掉，自嘲根本是超級韭菜。

他說，曾經在100多元台積電買2、30張，賺了40幾元就賣掉，很開心啊，後來在248元的時候又買了20張，隔天就衝到250元，看到有賺就賣掉。

Joeman表示，自己大學很多同學都在台積電、聯發科工作，他側面打聽接單狀況非常好，加上台積電法說展望也很樂觀，而且台積電是很誠實的公司，說成長就是會成長，市場也樂觀預估長線股價應該上看800到1000元，所以從600多元開始「All in」，現在跌到5字頭，被套牢就放著，「我本多終勝啊！」

Joeman當時還不忘對小股民喊話，「各位只要買台積電低於600元價位的，你們都贏我，我不會撤場、還在裡面，」但他也坦言，每天打開損益試算表就是心痛，現在都不看了，自己應該賠好幾百萬，快賠掉一台小牛。

台積電18日法說報喜，總裁魏哲家表示，受惠於AI、HPC需求帶動，今年營收有望繳出年增21～25％的成績單，資本支出預估約280億至320億美元。

受此消息激勵，台積電今（19日）股價一度暴漲逾6%，最高來到625元，截至上午11時06分大漲31元（或5.27%）、暫報619元。