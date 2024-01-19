WWE超級巨星約翰希南（John Cena）握有13次WWE冠軍的最多紀錄，被廣泛譽為職摔界的GOAT，47歲的希南近年將重心放在好萊塢事業，他坦承已經計畫從WWE（世界摔角聯盟）退場，並以導師身分繼續幫助年輕選手。

希南去年底短暫復出6周，但不像過去那樣勢不可擋，似乎轉型成為年輕選手尋求上位的角色，希南接受美國時人雜誌People專訪時表示，自己在WWE的時間已經不多了，「這是年紀的問題，我正在考慮如何結束這段篇章，沒有WWE，就沒有現在的我，每次出場，我不是為了我自己，還是將全部都奉獻給觀眾，但我必須承認，在我45歲時，不得不計畫退出職業摔角。」

無論選手生涯何時結束，希南希望繼續以導師身分留在WWE，成為下一代選手的榜樣，「我累積了將近25年的經驗，肯定能提供不同的視角，如果我不能繼續在WWE這個大家庭，這對每個人來說都會覺得非常可惜。」

相較於擂台表現，希南先前為電影「玩命關頭9」一段宣傳影片，才是被台灣網友關注的主要原因，因為希南中文底子不錯，他在影片上一口流利中文，以及富有喜感的表情，遭到大量粉絲做成哏圖，迅速在迷因圈走紅。