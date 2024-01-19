新北去年發生校園喋血案，引發社會眾怒，行兇少年背景遭網友起底、肉搜；新北地院火速出面，要求社群平台即時下架少年個資，該舉動也被外界質疑「法律保護壞人」，一時間爭議不斷。對此，司法院昨（18）日表示，已另建立「少年事件保護管束風險管理機制」，將對高風險個案進行評核管控，並自2月1日起由六都轄內少年法院（庭）進行試辦。

司法院強調，少事法與一般刑事案件程序不同，藉由調整少年的成長環境、矯治性格的司法介入處遇，保障少年健全成長。此外，少年事件，又分為少年保護事件與少年刑事案件，少年法院於必要時施予保護處分、適當的刑罰矯治，協助少年重返社會，並在社會承擔建設性角色的期待下，督促少年增強對他人的人權及尊重。

事實上，司法院於108年間曾針對少事法進行修正，對曝險少年改採「行政輔導先行、司法處遇為後盾」新制，並自112年7月1日施行，由少年輔導委員會整合教育、心理、醫療、警政、金融管理及相關資源，盡力輔導和協助尚未觸犯刑罰法律的曝險少年，避免他們過早進入司法程序。

司法院進一步說明，少年法院配置少年調查官、少年保護官，連結相關行政資源，再深入調查、蒐集關於少年保護事件相關資料，另少保官則為規劃辦理少年的假日生活輔導、保護管束和勞動服務等保護處分，共同研商擬訂少年的處遇計畫，藉由網絡間資源相互配合，增強處遇的效益，有效協助少年正向改變和順利復歸。

最後，司法院表示，為共同建構更完善的社會安全網，期許攜手相關行政單位，另建立「少年事件保護管束風險管理機制」，針對少年保護管束案件分級分類，選任專責的少年保護官對高風險個案進行評核管控、建立與相關機關定期聯繫、個案研討機制，先期規劃自2月1日起，由六都轄內少年法院（庭）進行試辦，期間一年，期中並滾動式檢討策進。