2023年永慶房屋業績表現超炸裂！不畏房市上冷下溫，雙北直營區267家門店，經紀人業績突破千萬就有99位！其中有十多位30歲以下的年輕人上榜！還有將近百位30歲以下的經紀人領得永慶房屋「幸福成家基金」獎勵，正是「英雄出少年」的最佳典範。

永慶房屋的教育規劃、晉升制度、高薪獎福利，能夠幫助求職者獲得成功，許多30歲不到的年輕人，勇敢跨出舒適圈加入永慶房屋後，成功躋身百萬年薪的行列，證明即使年輕，也能為自己賺取高收入！

永慶房屋蔡凱至26歲達成千萬經紀人目標！

永慶房屋經紀人蔡凱至大學就讀於環境工程的蔡凱至，因為喜歡跟人互動、又想要賺取高薪，在23歲就決心加入收入沒有天花板的房仲業。在永慶房屋才短短3年，26歲的他已是年收百萬的一員，2023年業績更突破千萬，收入再上一層樓！

蔡凱至回憶，第一年表現並不突出，甚至有點跌跌撞撞。但在自己的堅持以及師父、店長、還有其他學長姐的指導下，第二年就摸索出成功的關鍵，業績表現漸入佳境。並在第三年迎來業績大爆發，榮登千萬經紀人！

永慶房屋蔡凱至，憑藉永慶的一對一師徒制和自身努力，26歲就榮登千萬業績經紀人！圖/永慶房屋提供

他鼓勵年輕人不要因為不熟悉業務工作就排斥。學習過程中難免會遭到挫折，但是永慶房屋有「一對一師徒制」，即使是新手，也能在師父的帶領下快速找到對的方法。只要努力，業績自然就能大爆發，成就感也能隨之而來。

年輕有為就是他！鍾晟鈺28歲年收上看2百萬

另一位「英雄出少年」的成功案例，是今年28歲的永慶房屋經紀人鍾晟鈺，除了有炸裂的亮眼業績外，更獲得永慶房屋的「幸福成家基金」，光是2023年的幸福成家基金就贏得將近40萬元，讓他的年收輕鬆上看2百萬。

鍾晟鈺表示，經紀人每人每年有最高250萬元的「幸福成家基金」可以爭取，領取資格不限年資、職級，只要業績達標就能夠領，讓自己的好表現，都能夠獲得良好的回饋。當初為了能夠快速賺取高薪，選擇踏入教育制度完整，又有新人收入保障的永慶房屋擔任經紀人。

在永慶房屋「幸福成家基金」的助攻下，28歲的鍾晟鈺年收上看2百萬。圖/永慶房屋提供

第一年鍾晟鈺年收就直逼百萬！「我曾擔心新人收入保障期過了之後該怎麼辦，結果我真的想太多！」鍾晟鈺笑說，「我第5個月業績就開張，第一年年收近百萬，第二年就破百萬。業績越做越順，獎金和幸福成家基金自然越領越多！幾十萬的幸福成家基金入帳的時候，會很感謝自己當初有堅持下來。工作一定有高有低，但我認為房仲工作是倒吃甘蔗，越做越熟練。」

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋徵才沒有年齡限制，也不需要相關背景和學歷，就算是一張白紙，也能透過完整的教育培訓培養成專業經紀人。薪獎福利也沒有年資和職級限制，只要有好表現都能為自己爭取更高的收入，可說是最挺年輕人的企業。不管是社會新鮮人還是轉職者，只要有熱忱和企圖心，都能夠在永慶房屋開拓成功的道路。