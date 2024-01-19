2024大選落幕，國民黨立委席次52席是國會最大黨，國民黨不分區領頭羊韓國瑜角逐立法院院長，昨天宣布邀請國民黨立委江啟臣搭檔副手，據傳引發黨內部分人士不滿。台中市長盧秀燕今天強調，站在中部的立場支持韓江配，副院長方面「樂見啟臣」。

韓國瑜昨天在臉書宣布，江啟臣同意與他一起並肩作戰，搭檔韓江配，攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色，而不是過去八年的立法局。江啟臣則回應，同意搭檔競選是為保留藍白合作空間，若民眾黨願意推出副手人選和韓國瑜搭配，只要大家有共識，他可以退出沒有關係。但據傳此舉引發藍營其他有意角逐副院長的立委不滿。

盧秀燕今天受訪表示，她當過6屆立委，深知正、副院長非常重要，要能公平主持議事，不管預算或法案都要以人為本，站在中部的立場，為了中部有更好的發展、資源分配，她支持韓江配，尤其副院長方面「樂觀其成、樂見啟臣」，相信中部會得到更多的重視。