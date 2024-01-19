68歲日本男星大友康平是搖滾樂團HOUND DOG的主唱，也是專業演員，出道數十年累積不少粉絲。昨（18日）所屬經紀公司宣布大友康平的腎臟長腫瘤，有些日媒解讀「罹癌」。大友康平第一時間認低潮，宣布演藝活動暫停，包括預計3月辦的巡迴演唱會。

根據《日本電視台》報導，大友康平的經紀公司18日發聲明，表示大友康平去年11月定期健康檢查時，發現有異狀，經進一步檢驗後，確定腎臟有腫瘤，必須緊急開刀切除，原定於3月份舉行的演唱會不得不取消。

大友康平期待康復後再度回到舞台。（圖／X@大友康平）

大友康平也在部落格發文，向所有一直期待演唱會的粉絲表達誠摯的歉意，「我一直很注意自己的健康……為什麼是我？我被這些想法折磨著，感到很沮喪。但是，我接受了我的命運。」大友康平表示：「還好我發現得很快，透過朋友的介紹，我認識了一位優秀的醫生。巡迴演唱會取消後，我有一段時間能接受治療，休息一下，我就能再次見到大家了，我真的很期待。」最後，大友康平以「搖滾不死，我是不死之身」當結尾，樂觀地面對病情。