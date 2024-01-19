美國籍的彰化縣苗圃蒙特梭利實驗教育創辦人梅世傑，奉行「另一個選擇的教育，給孩子自學的機會」理念，奉獻教育近30年，梅世傑近日獲馬偕計畫教育領域長期奉獻服務的肯定，由移民署中區事務大隊彰化縣服務站頒發馬偕計畫永久居留證，感謝他對台灣教育長期的付出及貢獻。

現年65歲的梅世傑居住台灣已40多年，他來自美國威斯康辛州的農家，具農業經濟與教育碩士，熟稔多國語言，做為早期台灣兒童美語的開拓者。梅世傑來台後，觀察到台灣教育體制的問題，為讓孩子有自學的機會，萌生了成立蒙特梭利小學的想法。

梅世傑有了要在台灣辦教育的想法後，回到美國完成小學蒙特梭利教師的培訓後，於1999年在彰化縣鹿港鎮與9個孩子及7個家庭，成立了苗圃蒙特梭利小學，這是台灣第1個以中文為主的蒙特梭利教育，採混齡教學，重視母語自發學習及環境教育。

梅世傑看見工廠廢水對環境生態的影響，帶領師生成立河川巡守隊，舉辦「1228預約台灣土地健康日」活動，希望能喚起各界對工廠排放廢水的重視。他建構了全世界第1套小學蒙特梭利中文啟發自學教材，並持續與在地文化結合。

只要一到談到教學及草創時期的艱辛，梅世傑眼神中充滿著對教育的熱忱與使命，從苗圃畢業的孩子有人中研院工作，也有人出國留學，他對孩子們的成長及找到自己的人生方向感到欣慰，他說「重要的不是教孩子多少，而是怎麼啟發出孩子的無限可能。」

移民署中區事務大隊彰化縣服務站主任陳駿璿說，「馬偕計畫」肯定年滿65歲以上，在我國長期服務或具有特殊貢獻的外籍人士無私地奉獻，提供大眾交通工具與文教育樂設施的優待，傳達政府的重視與關懷。