陳姓男子因債務糾紛，2023年7月前往內湖文德派出所處理，過程中與郭姓員警發生口角，陳指郭汗臭味很臭，事後遭警方蒐證、提告，士林地院審理後，認為當時是大熱天，雙方因爭吵情緒激動，陳的言詞雖不禮貌，但是在抒發感受，判決陳男無罪，可上訴。

判決指出，陳男去年7月11日上午因債務問題，前往內湖警分局文德派出所要求解決，但被警方請出派出所，陳為此相當不滿，在所外咆哮，並與郭姓員警發生口角。

警方認為在過程中，對郭表示：「你好臭喔！」，並且還口出髒話，依侮辱公務員罪將他法辦，士林地檢署也將陳男起訴。

士林地院審理時，陳強調自己對味道很敏感，郭當時身上汗臭味真的很重，他認為沒有辱罵、貶低對方的意思，士院檢視警方提供的密錄器，認為當時是大熱天，兩人在警局外口角、情緒激動，汗流沃背導致出現味道，應屬常理。

判決指出，陳的言詞雖然不禮貌，但僅在描述事實，是抒發個人感受，並非是抽象謾罵或輕蔑警方，難認構成公然侮辱要件，此外包括密錄器及證人，都無法證明陳有罵過髒話，判決無罪，可上訴。