畦面覆蓋維持土壤溫度。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

中央氣象署預報1月21日至24日南部地區因寒流南下影響，氣溫逐漸下降，山區有局部短暫雨，高雄市府農業局提醒農友，為防範低溫加強防寒措施並留意自身保暖，以減少損失。

農業局表示，低溫影響期間，果樹可利用全園灌水、設置防風網、葉面營養補充或利用包裹樹幹、果實套袋及表土覆蓋等措施，降低或延緩低溫影響。其中正值花果或採收期的蓮霧果園及將屆採收期的棗果園請多加留意，蓮霧幼果可提前套袋，成熟果實可適度採收，減少落果發生。

此外，低溫倘伴隨降雨，有防雨設施的棗園要展開遮雨，棗近成熟果實需適度採收，降低果皮損傷可能。蔬菜（如苦瓜、絲瓜、胡瓜等）可利用畦溝灌水及畦面覆蓋維持土壤溫度，加覆網布於網室外加強阻隔低溫，減少低溫影響。

另一期作水稻，倘未插秧應待寒流過後再插秧，已插秧田區可灌溉3-5公分深，減輕低溫影響，回溫後補植並酌施氮肥；火鶴花可能因低溫出現葉片黃化、花苞片異常等現象，可以加強設施防風或保持植株及栽培介質乾燥，降低低溫影響，氣溫回暖後，須避免陽光直射，適度遮陰減少光線，減緩寒害發生。

為防範此次低溫影響，請農友做好各項防災準備並注意自身保暖、留意低溫後作物營養管理，減少農作物災害及財產損失。

農業局強調，未來將持續注意相關天氣變化及農損情況，農友可多加利用高雄農來訊瞭解最新作物防災資訊或上youtube搜尋高雄農來訊，每周二、五農來看氣象，掌握近期高雄地區農業氣象，做好防範，減少損失；農友若因寒害造成農作物損失，也請向當地區公所通報，以利公所查報。