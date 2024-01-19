立委陳椒華在去年12月中旬，曾召開記者會揭露財團法人產業安全技術中心（ISTI）濫發檢驗證書等弊端，19日再舉行「防爆驗證放水濫用，職安署仍然視若無睹」記者會，指控商品檢測驗證中心（ETC）放水，在檢驗產品轉證時，未查廠商偷偷將防爆測試認證的32項型式，增加至241種，而主管機關職安署也沒有介入，讓陳痛批袒護違法讓他合法，非常不應該，公務人員嚴重瀆職最明顯案例。

陳椒華首先表示，財團法人產業安全技術中心（ISTI）2017年發給申芳公司的「防爆圓型接線盒」型式檢定合格證明書，讓申芳藉此向職安署進行合格標準認證（TS）登錄，而當時登錄的附件型錄中，上面記載該產品為32種型式，即是說申芳公司送ISTI檢測後登錄的，是一種可鍛鑄鐵材質、32種型式的防爆圓型接線盒。

陳說，而後ISTI被時任立委黃國昌踢爆偽造防爆設備證書一案，導致ISTI後來被停止驗證業務數年。ISTI被停業後，職安署委託另家檢驗單位ETC接手業務，而上述的申芳公司同一產品，2020年時由ISTI發給申芳的證書到期，所以職安署就協助找了ETC幫申芳公司進行「轉證」。

陳指控，接獲吹哨者線報，ETC轉證發給證書，卻在沒有進行任何測試的前提下，認證型式從32項卻暴增成為241項。陳椒華痛批，驗證機構可以這樣亂發證明書？而職安署竟然還視若無睹，讓業者可以拿著這樣亂七八糟的文件，去登錄在職安署網站上。陳椒華同時強調，而且在部分型號的尺寸也和2017年的證書內容不一樣，從2吋變成3吋。

陳椒華質疑，職安署沒有任何把關，讓如此誇張的狀況，登錄在職安署防爆電氣設備網站上。而2023年，ETC無視有問題的型式檢定合格證明書，再度幫業者展延證書。陳椒華認為，這種「轉證」，只能按照最一開始的認證內容為範圍去核發證明書，根本不能更改型式種類、材質種類、尺寸，但職安署到現在面對這些問題，都當作視若無睹，沒有任何導正的動作，讓檢驗機構淪為橡皮圖章。

陳椒華最後強調，防爆電氣設備一系列揭露的弊端，若主管機關真要認真追究，那會是動搖國本的問題，中油可能許多石化廠必須要停工，才能更換有問題的防爆電氣設備，而且許多中油、台電目前由中鼎工程承包的新廠興建或舊廠改建，也都有同樣的使用有問題的防爆電氣設備狀況存在，但不能因為可能動搖國本、損失上百、上千億元，就要放水把有問題的產品，袒護成為沒有問題的產品。

陳椒華要求職安署別再袒護，否則職安署乾脆公開對國人說，台灣的防爆電氣設備認證是玩假的，職安法是玩假的。並要求檢調積極介入調查，這一系列案件當中涉及人謀不臧、偽造文書、貪瀆等問題。

對此職安署簡任技正陳志祺於會中表示，職安署2023年12月有請中油、台電提供申芳實業相關資料，會持續追查。另當時ISTI被廢止檢驗，業務移交到ETC，都是根據職安署訂定的原則辦理，ETC都有依照規定原則檢驗，不是都沒檢驗就發型式驗證，後續也會要求ETC全面清查產安中心移交的案件，若有疑義會找工研院等第三方單位協助查證。