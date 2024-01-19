台北大巨蛋19日上午舉行祈福儀式，市長蔣萬安會前受訪時表示，大巨蛋在去年正式完工啟用之後，很圓滿順利舉辦第三十屆亞洲棒球錦標賽，國人都看到了這場賽事，也感到非常的驕傲，遠雄已經規畫今年將會有一個正式的開幕儀式，後續辦理的活動，台北市政府都會依照相關規定來辦理。

依照北市府與遠雄簽訂的合約規定，大巨蛋在取得使用執照後，必須於3個月內正式營運。大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，按照規定，大巨蛋體育館部分，遠雄必須於今年2月2日前正式營運。而據了解遠雄也已經規畫在期限前舉行正式的開幕儀式。

蔣萬安表示，大巨蛋從去年底正式完工啟用之後，也舉辦了第3屆亞洲棒球錦標賽，過程都有匯集不管是入場觀看賽事的球迷、朋友或一般民眾給予的反饋，體育局也都有彙整相關的意見並召開檢討會議，接下來也都會針對各項的意見來進行調整。

蔣萬安說，在大巨蛋正式開幕後，接下來也將迎來3月初日本讀賣巨人棒球隊成軍90周年的活動。未來包含「第一場演唱會誰來開唱」，或者是除了體育賽事外的相關活動，各界都相當期待，台北市政府也會依照相關規定辦理。