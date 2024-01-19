總統大選落幕後，行政院長陳建仁率內閣總辭，獲蔡英文總統慰留，陳內閣團隊將持續留守到5月20日。對於未來的規劃，衛福部長薛瑞元表示，時間還未到，不宜回答，但「520以前，會做好我們的工作」。面對血汗護理問題，薛瑞元2月或3月還是會和護理團體開會。

新國會將在2月1日上路，院會今通過內閣總辭案，獲總統慰留，內閣成員暫時不會有調整，將留守到5月20日。過去薛瑞元與護理團體會面時，曾約定3個月後開會1次，遭護師工會理事長陳玉鳳稱「有可能就換政府了」。薛瑞元也半開玩笑地回應「你賭賭看！」。

總統大選結果，是否算是「賭成功」？薛瑞元回答，「我們應該2月還是3月，有安排還要和他們（護理團體）開會」，說明勞動環境改善配套的進度。「至少就是下次會議，我還是會和他們開會，所以當時問那個問題，老實講是不太正確，因為不管選的怎麼樣，一定還是會和他們見面」。

對於未來若被留任，是否會留下，繼續擔任部長？薛瑞元表示，時間還未到，現在不宜回答，但「520以前，會做好我們的工作」。