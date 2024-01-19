大陸女星范冰冰2018年捲入陰陽合約逃稅風波，一度淪為劣跡藝人，如今積極尋求復出機會，將演藝重心傳往海外發展，走出事業低潮後，如今電影、戲劇邀約不斷，昨(18日)在微博發文公開「女演員的垃圾桶」，掀起網友熱議。

范冰冰常在微博分享日常與網友互動，昨發文寫下﹕「嗨，說認真的，女演員的垃圾桶你們看過沒？真實記錄，不騙你們」，還附上愛心及哭笑不得的表情符號，接著曬出垃圾桶內的照片，只見裡頭除了有衛生紙等雜物，還有使用過後的保養品外包裝，此外，她也附上一張近距離自拍照，只見雪白光滑肌膚，搭配搶眼的紅色口紅，凸顯出極佳氣色，凍齡臉蛋更是看不出來已經42歲。

范冰冰提到「女演員」關鍵字，讓網友推測即將有新作品推出。（圖／范冰冰微博）

范冰冰凍齡臉蛋看不出來已經42歲。（圖／范冰冰微博）

眼見范冰冰提到「女演員」關鍵字，讓網友推測是否即將有新作品推出，紛紛留言﹕「姐姐好美，期待新劇本」、「啊啊啊，影后駕到」、「奥斯卡影后預定了」、「何止是女演員而已？是影后和女企業家」、「期待女巨星2024強勢登場」、「演員范冰冰给我衝」，多達上千封的留言，足以見得人氣始終不墜。

范冰冰不僅事業有成，感情也有歸屬，日前受訪才暗示與副總裁郭岩峰分手，如今身邊疑似出現新的追求者，據悉是在香港做生意的大陸富商，兩人更被爆料先前還到香港跨年約會，對此，她則是尚未做出回應。