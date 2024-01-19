台北市議會15日起召開臨時會，審議台北市政府2024年各局處的預算案。不過至今僅只有教育委員會轄下的局處預算審議完畢，其他5個委員會仍在審議當中。對此台北市長蔣萬安19日受訪時表示，會虛心接受議員們各項的意見，也會持續加強跟議會的溝通也希望預算能夠順利。

台北市長蔣萬安19日受訪時表示，會虛心接受議員們各項的意見，也會持續加強跟議會的溝通也希望預算能夠順利。（丁上程攝）

台北市議會財政建設委員會18日審議環南市場與成功市場改建預算，不過與蔣萬安同屬國民黨的議員秦慧珠就連續將兩筆預算暫時擱置，要求市場處補充相關資料與說明。對此蔣萬安表示，環南市場改建從拍板至今已經25年，雖然經歷多任市長，現在他接手以後也面對、解決問題，由於物調、缺工等因素需要增加預算。

而針對北流墊付款爭議，雖然教育委員會已經審議通過，並附帶決議「不主張興訟」要求市府不得在未來對文化部提告，引發國民黨議員反對，該案也遭到暫時擱置。蔣萬安則表示，除了與議會的說明沒有間斷外，北市府也持續在與中央的文化部溝通，希望未來能夠得到一個圓滿的結束。