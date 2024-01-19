台中捷運藍線選前成藍綠攻防的議題，目前綜合規畫仍待行政院核定，競選連任成功的立委蔡其昌拜會行政院長陳建仁，要求「先核定再補正」。台中市長盧秀燕表示，看到不分朝野在為台中奔走，非常感謝、欣慰。

蔡其昌17日拜會行政院長陳建仁及副院長鄭文燦，協調海線鐵路雙軌化及捷運藍線等重大建設，針對捷運藍線蔡其昌要求，先核定計畫，並限期要求中市府補正相關說明及規畫，將相關爭議說明清楚。

台中市長盧秀燕今天被問到是否同意這樣的方式？盧秀燕表示，「都同意」，只要政院能核定，讓市府能做相關建設工作她都支持，大家都知道台中捷運已經耽誤滿久，北部捷運非常發達，希望中部地區捷運快點興建。

盧秀燕提到，看到下屆立委不分朝野、黨派紛紛在為台中奔走中，表示這場選舉很有意義，讓所有立委都了解要重視故鄉的建設爭取更多資源，個人感到非常感謝跟欣慰，希望早日核定，一條捷運要蓋8到10年，後續還有龐大的土地徵收作業及前置工程，包括道路號誌因為施工須遷移，接著還有機電、土建工程等，一條捷運蓋下來要花不少時間，如果可以越早核定，越可以縮短後面的時間。