香港信報報導，恒指開盤漲12點報15,404，曾倒跌3點報15,388，10時前曾升148點，高至15,540。截至10時14分，恒指升82點報15,474。

國指升8點報5,180。科指開盤跌0.2％報3,171。

個股方面，阿里巴巴開盤跌0.8％報66.1港幣。騰訊開盤跌0.9％報275港幣。美團升1.4％報70.75港幣。

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