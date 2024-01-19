香港信報報導，恒指開盤漲12點報15,404，曾倒跌3點報15,388，10時前曾升148點，高至15,540。截至10時14分，恒指升82點報15,474。
國指升8點報5,180。科指開盤跌0.2％報3,171。
個股方面，阿里巴巴開盤跌0.8％報66.1港幣。騰訊開盤跌0.9％報275港幣。美團升1.4％報70.75港幣。
港股18日自14個半月低位倒升逾百點收盤，結束四連跌頹勢，19日早段曾再升逾百點。
香港信報報導，恒指開盤漲12點報15,404，曾倒跌3點報15,388，10時前曾升148點，高至15,540。截至10時14分，恒指升82點報15,474。
國指升8點報5,180。科指開盤跌0.2％報3,171。
個股方面，阿里巴巴開盤跌0.8％報66.1港幣。騰訊開盤跌0.9％報275港幣。美團升1.4％報70.75港幣。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。