台74線是台中民眾往來要道，交通部高速公路局預計20日及21日晚間9點半至翌日5點半，暫時封閉台74線14K＋500~17K＋700（北屯二至崇德間）雙向主線全部車道及台74線西行向潭子入口匝道、東行向北屯一入口匝道，警方19日呼籲民眾提前下交流道，改走平面道路環中路一段。

高公局為辦理國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，台74線自本月7日起，共7天晚間至翌日凌晨封閉進行匝道鋼梁吊掛作業。日前仍有許多民眾未注意消息，造成車流大壅塞，常有塞車的民眾在即時路況群組po文提醒道路封閉、路況壅塞。

高公局預計20日及21日晚間9點半至翌日5點半，暫時封閉台74線14K＋500~17K＋700（北屯二至崇德間）雙向主線全部車道，並同步封閉台74線西行向潭子入口匝道及東行向北屯一入口匝道，呼籲用路人體諒配合，行經該路段小心慢行。

台中市警察局第五分局19日表示，因應台74線14K＋500~17K＋700（北屯二至崇德交流道）雙行向全車道封閉，提醒西行向：民眾提前於潭子、崇德出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路一段，再經由西行向北屯二入口匝道重新進入快速道路；東行向民眾提前於西屯三、北屯一及北屯二出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路一段，再經東行向崇德入口匝道重新進入快速道路。

中警五分局提醒，用路人可利用警廣（FM94.5）了解路況。道路封閉期間，將請施工單位加派義交疏導，並持續注意周邊路況，適時增派警力維護交通秩序及行車安全。