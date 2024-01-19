根據調查，台灣每4個成年人就有1人高血脂，除了會導致心臟疾病外，也與腦中風、高血壓、糖尿病、腎病等慢性疾病息息相關。腎臟科醫師江守山分享病例，一名國中生不胖，但三酸甘油脂卻破500mg／dl，問診得知他愛喝手搖飲，每天都會喝2杯全糖飲料，醫師建議他先把糖分減量，國中生照做，3個月後三酸甘油脂順利降到正常值。

江守山在《小宇宙大爆發》節目中表示，一名國中生健檢發現三酸甘油脂破500mg／dl（正常值為150mg／dl以下），家長急忙帶他就醫，醫師看國中生外表不胖，詢問之下發現他很愛喝手搖飲，每天至少喝2杯全糖飲料。

江守山解釋，手搖飲大多是高果糖糖漿製成，吃下大量精緻糖會刺激三酸甘油脂。醫師請患者先減少攝取糖分，他飲料照喝，不過糖分減到半糖以下，3個月後檢查，三酸甘油脂已從500mg／dl降到90mg／dl，沒吃藥就恢復正常值。

江守山表示，由此可見不正當的飲食習慣下，會極度拉高血脂，把飲食矯正回來，不用服藥也能讓數值回到正常範圍；他提醒，血脂飆高不積極控制可能導致胰臟發炎，嚴重有致命風險。