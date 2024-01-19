許多兩性專家都建議男女交往應避免拍照、錄影等行為，以免未來不慎隱私外流，但仍有不少熱戀中的男女用拍照增進情趣，男星唐振剛則透露，過去有任女友沒來由地傳給他性感照片，他原本以為女友是要調情，但對方脫口的一句話讓他後來回想驚覺不對，竟是對方劈腿讓他戴綠帽。

40歲唐振剛過去是男團Energy後來加入的成員，後來他轉換跑道當演員、主持人，作品有《角頭2:王者再起》、《角頭外傳:浪流連》，還以《世界第一等》入圍過金鐘獎行腳節目主持人獎。最近他上《綜藝大熱門》分享自己曾因女友傳錯照片，才發現被劈腿的經歷，回憶有次女友傳了性感自拍照來，他第一時間愣住，反問對方卻問到很扯的答案。

唐振剛上節目分享被戴綠帽經驗。（圖／中時資料照片）

主持人吳宗憲笑問唐振剛，是否女友當下想要「暗示」什麼？唐振剛說但女友瞬間收回，他問：「怎麼了？」女友稱自己傳錯人，她們女生之間有個「三八群組」，會互傳睡衣照之類的照片，唐振剛直言當時自己單純，傻傻相信對方，後來才發現不對，女生之間不太可能互傳性感照。

唐振剛以為女友要给情趣照 結果綠帽戴下去啦｜綜藝大熱門 精華

唐振剛表示後來是分手後才發現一切疑點的解答就是對方當時就劈腿，在場來賓也笑他：「變成樹了」，意指綠雲罩頂、被戴綠帽的意思，其他女生來賓也強調真的不可能互傳性感照，頂多是曬P好的自拍照，要好友鑑定這樣漂不漂亮，吳宗憲也說當女生傳性感照給你，基本上兩人就是曖昧階段無誤。