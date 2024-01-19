新竹市蔡宗璟中醫診所院長蔡宗璟表示，乾咳無痰，咳嗽連續難停止，且易口乾舌燥，甚至眼鼻都乾燥，是屬於典型中醫的「燥咳」。（陳育賢攝）

近來天氣變化大，不少民眾出現咳嗽狀況，其中有感冒後咳嗽，也有氣喘患者及哮喘急性發作，中、西醫醫師蔡宗璟表示，患者有些出現乾咳無痰，咳嗽也時常連續難停止，且易口乾舌燥，甚至眼鼻都乾燥，是屬於典型中醫的「燥咳」，還好經醫師治療後都很快的恢復正常。

新竹市蔡宗璟中醫診所院長蔡宗璟表示，近日有位40多歲女性咽喉乾痛伴隨咳嗽已2天至診所求診，患者咽喉紅腫明顯，初次看診時有些許咳嗽且伴隨胸悶亦有少許黃痰，患者脈浮數舌紅少苔，醫師處方銀翹散及幼科杏蘇散清熱解毒化痰。

患者5天後回診時咽喉痛已明顯減輕，但咳嗽卻更明顯且乾咳無痰，咽癢便想咳嗽，口舌容易乾燥，蔡宗璟再開立桑菊飲來治療燥咳，處方中還加入沙參、麥門冬、天門冬及玄參等生津潤燥的中藥來治療燥咳，患者經上述處方治療3周後已無任何咳嗽，後續回診時開立甘露飲加入桑葉及杏仁潤肺降氣讓患者鞏固療效並生津止渴。

蔡宗璟表示，另1位50多歲患者因咽喉痛及全身酸痛來求診，一開始只有些許咳嗽，患者脈浮舌紅少苔，醫師處方銀翹散清熱解毒及萊菔子、葶藶子降氣化痰，患者陸續回診後咳嗽症狀才變得明顯，甚至一說話即咽癢想咳嗽，且容易口乾，復開處方桑菊飲疏風清熱潤燥，再加入生地黃、麥門冬、玄參所組成的增液湯來滋陰潤燥，患者服藥後咳嗽明顯減少，咽喉也比較不癢，後續治療再加入清熱生津的天花粉，患者咳嗽的狀況便漸漸好轉。

蔡宗璟說，冬季是病毒感染流行的季節，許多患者感染後咳嗽一直不會好，主因還是與本身呼吸道較敏感與抵抗力較差所造成，這些患者需要用中藥才能治好。

在中醫門診中其實屬溼咳的患者最多，溼咳的患者痰量多，呼吸道如鼻咽的分泌物也多，而臨床上還是有部分患者屬於燥咳，其特色是乾咳無痰，容易口乾想喝水，較特別的是患者舌象為「鏡面舌」，是指舌頭無舌苔光滑如鏡甚至有裂紋，這類患者屬陰虛燥熱的體質，治療處方必須加入滋陰潤燥的中藥才能改善咳嗽，溼咳服用滋潤的藥物反而咳嗽會加劇。

他說，溼咳與燥咳其實不容易辨別，甚至兩者兼具，所以咳嗽的患者還是要找有經驗的醫師來開立個人化的中藥處方，才能很快藥到病除。