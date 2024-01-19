女星安晨妤和「元祖食品少東」張劭緯離婚3年多，現在是電商女王，積極地拚事業，豈料近日捲入不倫戀，雖發4點聲明否認，但醫生正宮已請律師蒐證並提出侵害配偶權之損害賠償訴訟。今（19日）安晨妤PO掛病號的照片，提醒女生讓自己成為豪門，比嫁豪門更有底氣。

安晨妤在文中形容自己是母兼父職的企業家，凡事當自強，連這幾天累壞都一個人就醫，「點滴打完，又是戰鬥的一天，莫須有的指控，時間會證明一切。」安晨妤透露打完點滴後，還有會議和公務行程要忙，提醒女性「不要想著嫁入豪門，讓自己成為豪門不是更有底氣？」部分網友見狀，留言祝福她早日康復。

安晨妤今早發文。（圖／安晨妤臉書）

安晨妤近日被周刊報導與已婚醫生關係曖昧，第一時間她發4點聲明否認介入他人的婚姻，更強調「本人曾飽受婚姻第三者之苦，絕無可能重蹈覆轍」，要求醫生正宮公開道歉，否則將提告；但張姓正宮沒在怕，透過律師發聲明打臉，並備妥相關證據向安晨妤提出侵害配偶權之損害賠償訴訟，隔空呼籲對方勿再利用媒體浪費社會資源。

安晨妤不滿遭指控，再PO文反擊：「女生當自強，掃到颱風尾！請自己處理好家務事，勿波及第三人。所有指控制均非事實，本人不再做無意義的爭辯，一切是非曲直自由法院公斷。」並反指對方勿再媒體炒作、浪費寶貴的社會資源。