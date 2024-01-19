受法說利多消息激勵，台積電美國存託憑證（ADR）最高飆漲10.14％、終場收漲9.79％，今（19）日股價同步跳空大漲6.29％至625元，創2022年2月中以來近23月高點。三大法人昨（19）日同步轉站多方，合計反手回補1.08萬張，其中外資買超8177張。

美系外資出具報告，指出台積電去年第四季財報優於預期，今年首季營收中位數展望雖略低於美系外資預期，但毛利率展望卻遠優於市場預期共識，目前預期首季美元營收將季減4.3％，每股盈餘預期調升5.7％、估約8.33元。

美系外資認為，台積電2024年營運展望及資本支出均符合市場預期，預估今年美元營收年增23.4％、毛利率53.2％、營益率41.9％，每股盈餘估達38.42元，將今明2年獲利預期調升2～3％，目標價自758元調升至760元，並維持「買進」評等。

歐系外資表示，台積電去年第四季財報略優於預期，今年首季營收溫和修正，全年成長展望強勁符合預期，首季毛利率展望優於市場憂慮狀況，稼動率提升平衡3奈米及5奈米製程轉換的毛利率稀釋影響，資本支出規模亦符合預期。

歐系外資認為，在需求穩定但未大幅改善下，台積電法說展望消除了市場對毛利率承壓及成長動能惡化的部分擔憂，在本益比差距縮小及獲利重返成長軌道下，目前估值較費半指數具吸引力，股價具潛在上漲空間，維持「買進」評等、目標價750元。

另一家美系外資認為，台積電在3奈米製程強勁成長、AI驅動的高速運算（HPC）需求成長帶動下，2024年營收將實現強勁成長，認為此結果應可消除投資者揮之不去的相關擔憂，由於市場共識應會調升，預期將帶動股價上漲3～5％，維持「加碼」評等，目標價750元。