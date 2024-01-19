Marcus Stroman says he and Brian Cashman laughed about their past and got over it quickly pic.twitter.com/b6x1HTmpOw — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) January 18, 2024

明星強投史卓曼（Marcus Stroman）以2年3700萬美元合約，如願加盟兒時夢想洋基，總管凱許曼（Brian Cashman）日前也針對過去爭議言論，正式向史卓曼道歉。

2019年季中交易截止日前夕，當時洋基需要先發戰力，傳出看上藍鳥熱門交易籌碼史卓曼，不過凱許曼後來出面否認，還補刀說如果史卓曼來，也可能只是牛棚的一員，對洋基無法產生幫助，失望的史卓曼後來轉戰大都會，隨後在社群平台X（推特）貼上自己和洋基團隊先發投手數據比較圖，雙方就此引爆口水戰。

事隔多年，史卓曼和洋基依然結下緣分，凱許曼也放下身段、主動示好，他表示雖然獲得事情已經過去的回覆，但認為自己必須得向史卓曼道歉，確保雙方繼續維持正面關係。史卓曼也在線上新聞發布會中，談到如何處理這段尷尬的過去，「這很快就解決了，我們也都笑了，他讓我知道他的想法，因為當年事情並未能如他們所願，他始終認為我是強大的競爭者，也是一個在壓力下成長茁壯的球員。」

史卓曼的到來扮演洋基先發2號角色，距離各球隊投捕報到還有1個月，洋基將持續對陣容缺陷進行補強。