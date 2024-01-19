進入2024年，投資人迎來多變的環境，工商時報19日舉辦《2024投資趨勢論壇》，邀請多位領導業界代表、重量級學者專家，分享經濟展望及市場觀點，為投資人提供獨家的投資布局建議。

工商時報指出，全球經濟復甦動能在2023年呈現疲弱，如何在趨勢中找到投資的致勝關鍵，為每位投資人最為關切。與此同時，全球淨零趨勢的崛起使得「永續」不僅僅是口號，更是牽引著全球經濟體質的重要課題。淨零轉型已不再僅限於環保領域，更是全球經濟的命題。

本次論壇以「投資趨勢和產業發展動向」為核心，上午場以「2024全球經濟趨勢發展與展望」為主題展開。由中華經濟研究院副院長王健全開場，深入闡述2024年經濟發展的關鍵因素與展望。接著，群益投信ETF及指數投資部副總經理張菁惠深入探討「全球市場投資趨勢」，專注於債券ETF、長美債、電信債等領域的探討，為投資人提供深入見解，使他們能夠更明智地應對全球經濟的挑戰，把握投資機會。

下午場將聚焦在「環境永續及國際政經變動」。首先由台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明，以其獨到見解，引領參與者深入解析2024淨零碳排。台新金控首席經濟學家李鎮宇將分享有關「2024國際大選年下的投資策略」，透過其專業觀點，使投資人在具有政治變動影響的年度中，更明智地布局投資。

論壇的最後一場壓軸，邀請日月光投控行政長汪渡村、元智大學EMBA執行長羅懷均等學者專家，在座談會中交流2024台灣整體產業景氣剖析與展望，匯聚不同領域的專業見解，為投資人提供更全面的產業趨勢分析，協助制定更具前瞻性的投資策略。