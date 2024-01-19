高雄農曆新年商圈年度盛事「高雄過好年」系列活動即將開跑，高市府經發局19日攜手全市29個商圈在高市府四維行政中心舉辦聯合行銷記者會，說明今年各商圈規畫春聯揮毫、消費抽獎等豐富活動內容，「高雄過好年」首場活動將於20日在三鳳中街開跑，高雄市長陳其邁也將出席共襄盛舉，並發送龍年開運小紅包向民眾拜早年。

今年「高雄過好年」系列活動共有29處商圈共同響應，活動期間自1月20日至2月28日止，各商圈都會推出特色活動，除了有龍年開運小紅包發送外，多個商圈也會舉辦春聯揮毫、舞獅、燈飾布置、彩繪燈籠DIY、特色市集、表演、消費抽獎、搓湯圓等應景活動。

經發局指出，高市府持續打造「高雄過好年」品牌，將其打造為高雄各商圈年度最重要的活動之一，首場活動將於20日在「南北貨第一品牌」三鳳中街開跑，高雄市長陳其邁也將到場發送龍年開運小紅包，與商家及採買民眾同歡。除了在商圈發放開運小紅包外，今年將市場加入發放點，預計全市超過30處市場也能索取。