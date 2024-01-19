高鐵企業工會宣布公司將給予6個月獎金，罷工行動落幕。（讀者提供／陳祐誠台北傳真）

高鐵企業工會爭取更高的年終獎金，揚言發起罷工行動，經勞資協商後，確定發放6個月的年終＋績效，加上年前發放的1.2萬元營運激勵金，是歷年來最高，工會宣布罷工行動落幕。

高鐵企業工會表示，高鐵公司疫後的營收成長有目共睹，依據去年12月13日所發布的公告，卻僅發放2.3個月年終，引起所有同仁的譁然，也強烈向本會表達不滿。為因應同仁的訴求，工會決定發爭議行動，並於1／16臨時會員代表大會通過下，端視協商結果，發起爭議行為。

工會表示，今日與高鐵公司協商過程中氣氛很好，經爭取總獎金數額提升至6個月，包括年終獎金3.8個月、績效獎金2.2個月，是歷年來最高。

另外，2023年盈收創佳績亦映在旅客數及工作壓力上，為感勉同仁工作負荷量倍增，工會也爭取節日旅運量較大的日期給予當日出勤同仁每人每日定額500元激勵金。今年雙方合意日期為4月3日、5月10日、6月7日、9月13日、10月9日、12月27日。

勞資雙方也同意，將就未來年終獎金制度化、調薪制度化與指定日期激勵金制度化，持續協商，討論出符合同仁期待的方案。

台灣高鐵公司表示，國人最重視的春節疏運即將到來，期盼同仁上下一心、勞資攜手合作，實踐台灣高鐵作為國家骨幹運輸之責任與承諾，以不負董事會、全體股東以及社會各界之期許。