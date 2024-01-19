分析師表示，日經19日盤中最高來到36,076.23點，還是比17日收在34年高點36,239.22點要低一點。不過，依照RSI相對強弱指標來看，目前日經在73附近，比平均水準70要高，也就是買盤還是有些過熱。
分析師指出，今年日股漲勢凌厲都是外資的功勞，從日本官方統計來看，至元月13日為止的那周，外資買超日股至少有1.2兆日圓，約80.9億美元，對單周來說金額不小，外資今年可能會繼續看好日股。
半導體族群的東京威力科創狂漲5.18%，愛德萬測試更是狂飆7.23%。至於日本海運三傑則失去表演舞台，只有川崎汽船跌0.54%較多外，商船三井以及日本郵船，都在平盤附近整理。
根據日本官方19日數據，當地去年12月核心CPI（消費者物價通膨）雖仍高於日本央行目標值2%，但已連續第2個月下滑。分析師表示，日本央行下周的例會應該不會調整目前的超寬鬆貨幣政策，表示還是有充沛資金活水的日本股市，再向上挑戰更高位置。
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