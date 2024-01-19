立委大選結果出爐，各界關注國會龍頭由誰擔任，公民監督國會聯盟今舉行記者會，呼籲各政黨應先提出下一屆國會改革施政藍圖，停止職位分贓討論，向全台民眾負責。特別過去立院有許多長年病灶尚未割除，導致監督能量低落，改革淪為各政黨選票提款機，各政黨應先針對第十一屆國會改革凝聚共識，提出具體革新藍圖，而非淪為政治口號，這樣才有助於台灣民主實質向前邁進。

公督盟理事長曾建元表示，公督盟針對國會目前五大病徵，向新國會三個政黨提出國會改革民間五大解方，經統計，第十一屆國會改革承諾書共有60位過半數的跨黨派立法委員當選人簽署，向全民承諾不兼職、不隱匿、不拖延、不黑箱，並本於國會監督角色，為人民權益把關，公督盟相信朝野要合作，國會才能在過往開放的基礎下，打開新的局面，希望民眾黨未來扮演關鍵少數時，不要忘記改革初心，讓台灣的立法院朝向文明、陽光、公益、透明、效能的理想國會邁進。

公督盟創會理事長顧忠華認為，國會要發揮制衡監督的功能，必須要有權力，過去在公督盟的倡議之下有完成階段性的任務，讓國會議事全面轉播，但顯然這只是改革的第一步，解決背後的結構性問題，才是國會能發揮功能的重點。

顧忠華說，過去藍綠都有支持聽證調查權的聲音，應藉由這次機會讓人民知道國會改革不只是政治口號；另外在本屆大選也很高興看到許多年輕人關心政治，因此國會同樣要加強公民教育的功能，讓更多人民了解公共政策審議制定的過程。

公督盟執行長張宏林則說，公督盟提出的五大國會改革訴求不分任何黨派，也不管是藍綠白誰擔任立法院長，唯有落實國會自律和強化監督能量，才能向選民完全負責，經統計，共有60位過半的跨黨派立法委員當選人簽署，分別是民進黨51位、民眾黨7位、國民黨2位。

張宏林表示，可見各政黨在國會改革議題上有重要的互信基礎，公督盟接續將會持續拜會各政黨及新科立委，除了強烈呼籲各政黨尚未簽署第十一屆國會改革承諾書的立委盡速表態之外，更要求立委當選人要履行選前對人民的承諾，不要背棄人民對國會改革期待。

公督盟所提出五大國會改革解方，分別為「落實遊說登記，避免違反利益勾結」、「立委不兼任營利組織職位」、「嚴審國家預算不怠惰拖延」、「公開助理聘用資訊」、「避免立院淪為橡皮圖章」。

張宏林說明，本屆大選不少立委候選人身陷家族土地爭議、農舍爭議，甚至有現任立委涉嫌潛艦洩密案件，立法委員身為中央民意代表，理應落實利益迴避原則，若民眾上立法院遊說專區查詢，過去十年，僅有53件有落實遊說登記，顯然目前《遊說法》已經跟現實明顯脫鉤，讓更多不法關說隱匿在國會當中，因此公督盟呼籲新國會應盡速修正《遊說法》，杜絕黑金政治。

公督盟理事潘威佑表示，立委每月從國庫支領「部長級」的薪水19萬元，同時擁有國家預算和法律的生殺大權，按照《立法委員行為法》規定，並未進一步針對兼職營利單位和非營利單位做更進一步的限制。

潘威佑說，立委在外兼任董事長、董事等等職務擔任門神，除了有怠忽職守之虞外，更難逃利益輸送之嫌。特別是非營利組織在台灣蓬勃發展，但在缺乏管理之下，很多組織淪為「利委」申請補助的白手套，倘若對於立委兼職沒有更完善的規範，對於憲政體制的危害，可不是可以輕鬆帶過。因此公督盟呼籲推動立委專職化，不得兼任營利職，並公開非營利單位職務，給全民知道。

公督盟也指出，2024年度編列高達六兆的國營事業預算至今還卡在立院尚未通過，導致台電、台水、中油等國營事業所制訂的新興計畫無法準時執行，只能沿用去年編列的預算暫行，可以看出立法院並未有效未人民的荷包把關，呼籲新國會要破除陋習，準時嚴審預算，守護國家財政紀律。

針對公開助理聘用資訊一事，公督盟理事陳雪梨說，根據立法院2024年度單位預算案，在公費助理編列高達8億，卻未依循其他民主國家的做法，定期公開助理聘用資訊，導致近幾年國會助理爭議頻傳。

因此，呼籲應主動公佈公費助理聘用資訊，並且和民間共同合作推動國會改革。為避免立院成為國安破口，新國會未來應主動公開出國考察報告（含中、港、澳），此外也應延續推動「開放國會委員會」成立，接軌國際標準，深化國會外交。

民間司法改革基金會法案研究員馬千雅也提到，司改會認為要做好司法改革，國會改革的推動是不可獲缺的一環，民間監督大法官人選聯盟從2013年成立，長期倡議立法院人事同意權不要淪為形式審查，應有至少兩個月的審議期，並且向外界公佈所提名人選之完整資料及提名理由，以昭公信；此外司法院釋字第585號解釋說明立院應有國會調查權，但該則大法官解釋至今已超過二十年，國會卻遲遲未將國會聽證調查權落實，呼籲立院不要自廢武功，讓人民的聲音消失在國會。

張宏林表示，現任立委按照憲法規定是到1月31日才卸任，目前都是有支薪的狀況，雖然現在社會更關注下一屆的新國會，但是現任立委還來得及做好本屆最後一項國會改革，那就是利益衝突資訊揭露平台上架。

張宏林說，目前立院幕僚單位已架設好相關網站，盼立法院長游錫堃推動平台上架，並讓立委主動填寫，送給台灣人民最後一件民主禮物，公督盟也呼籲，現任立委一月底對外上網公開這些重要資訊，或填寫公督盟第十屆第八會期立委資訊揭露表，讓民眾看見各政黨國會改革的決心。