國內頻傳員警輕生事故，警察精神健康再度引發外界關注。新北市一名李姓員警10日舉槍自戕，昨18日北市林姓員警也以同樣方式結束生命，年輕生命的殞落令人不捨。監察院（17）日發佈調查報告，國內近4年共計22名警察自殺，並直指警察心輔機制存在問題，「關老師」角色定位衝突，要求警政署速謀改善。

監察院調查報告指出，我國近10年共計52名警察自殺，近4年自殺警察則有22名，平均每年就有5名以上員警發生輕生事故。監察委員葉大華、陳景峻表示，警察是身心危勞的高風險族群，基層員警因輪值特性，日夜顛倒，作息不定，加以專案勤務及績效壓力大、停止休息的突發狀況多，不可忽視警察人員因工作環境不佳，長期累積所形成的自殺危險因子。

監察委員葉大華、陳景峻進一步指出，員警不斷傳出輕生的同時，期間卻僅有5例曾列冊輔導或提供諮商資源，且事發前均未察覺員警異常或採取防止措施，足矣顯現警察心輔機制對於高風險對象，識別能力的不足。另據《警察人員自殺防治手冊》推估，全國約1萬名警察受到情緒困擾，其中6千人產生自殺傾向，但防治經費及服務覆蓋率卻嚴重不足，每年接受心理諮商者僅300-600人。

監委強調，警政署並未重視警察人員心理健康的需求，已違精神衛生法及自殺防治法規定，須檢討績效評比及勤務制度的合理性，注意工作壓力、長期失眠等風險因子對警察人員健康的影攀，督導各警察機關改善內部管理及勤務編排不周之處，以落實員警心理健康的保障。

本報也曾親訪一名基層員警，他認為國內頻傳警察自殺案件，歸根究底源於體制問題，其中台灣警察的心理輔導機制「關老師」由於不具保密性，因此員警若前去進行輔導，這輩子的警察生涯大概恐就此告一段落，「去找關老師，這輩子都會黑掉，因為不保密，長官事後知道你的談話內容。」

另一名高階警則針對基層高壓勤務，表示警察勤務制度矛盾之處在於，雖然表定8小時、加班2-4小時、休息時間6-8小時，但實際的情況卻是員警經常加班延長至12小時，且這些數據無法呈現於勤務表上，造成許多員警工作時數過長，精神健康亮紅燈，更直指此現象是一個惡性循環。

該名警官進一步透露，事實上，警界部分長官往往懶得針對基層員警的生活、勤務屬性逐一細分、檢討，更直言：「有時候他們寧願把時間用在和政治人物打交道、飯局應酬，並沒有人願意把時間花在如何能讓基層的生活變得更好，以至於讓外界認為警察永遠沒進步、永遠為政治而生。」

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。