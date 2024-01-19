檢警2年前在北市偵辦一起網路販毒集團，逮捕四名涉嫌的年輕毒販，未料被爆出，其中一名20歲，擔任毒品倉庫管理員的年輕毒販，父親竟然是國安局上校。但是令檢警驚訝的是，該名毒販竟然將販毒工具藏在父親的官舍家中，當檢警上門搜出證物時，父母竟然不知兒子在販毒而當場大驚，目前該名毒販已遭起訴，並由台北地方法院審理當中。

據了解，剛名國安局官員對於自己兒子涉入販毒集團感到無法置信，但也力勸兒子要承擔責任，在開庭時，也陪同兒子向法官表示，願意替兒子繳交公益捐款，當場請求法官能給予輕判。

據了解，該位國安局上校近年來績效屢屢奪冠，是各級長官眼中能力相當卓越的幹部，未來是極力培養人才。根據了解案情的情治圈人士表示，這起案件經檢警偵辦後，目前已經起訴，但該名毒販父母也確實不知情。

情治人士表示，該名上校沒管好兒子行為，被兒子私下行為牽連不少人早已知情，但父母難為，也只能嘆自己疏於管教而讓自身捲入風波。對此國安局表示，該案已進入司法審理程序，不便評論。